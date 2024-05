Sanità privata e shopping online

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Sempre più . Se per qualche nostalgico è uno scenario tristissimo e ingiusto, se ne faccia una ragione: è la realtà. È l’economia che tira, bellezza. A Peschiera Borromeo apre un nuovo centro di distribuzione Amazon dedicato in particolare a chi fa la spesa su internet e la vuole ricevere a casa. Segno che sempre più persone non vogliono o non possono perdere tempo tra gli scaffali del super. Impiegherà oltre 80 dipendenti e questa è comunque una bella notizia. E ancora, anche la rete di poliambulatori specialistici Santagostino cerca nuovo personale. Significa che sempre più persone si affidano alle visite e agli esami svoltimente per non dover affrontare liste d’attesa di mesi e mesi, pagando di fatto ladue volte: in tasse (chi le paga…) e in fatture.