Sanità Abruzzo | Ok al Piano di Copertura del Disavanzo Nessun Aumento di Tasse

(Di martedì 28 maggio 2024) Pescara - Il tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria, istituito presso i ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha dato il via libera al Disegno di legge della Giunta regionale dell'per ladeldel servizio sanitario regionale, risultato dal conto economico del quarto trimestre 2023. L'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha confermato che non ci saranno aumenti di, commissariamenti o tagli ai servizi sanitari in. "Sapevamo di aver fatto le scelte giuste per il bene della nostra regione," ha dichiarato Verì. "Attraverso l'approvazione delle coperture finanziarie individuate, viene garantito l'equilibrio economico-finanziario dei conti. Il prossimo passaggio è l'individuazione dei piani di razionalizzazione delle spese delle quattro Asl, come previsto dalla legge approvata, per garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti.

Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia su parere Tavolo monitoraggio - Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia su parere Tavolo monitoraggio - Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “L’approvazione da parte del Tavolo ministeri ... abruzzonews24

Sanità Abruzzo. Verì: “Da tavolo monitoraggio ministeriale ok a ddl per copertura disavanzo” - Sanità Abruzzo. Verì: “Da tavolo monitoraggio ministeriale ok a ddl per copertura disavanzo” - Dice l'assessore: “Sapevamo di aver fatto le scelte giuste per il bene della nostra regione. Attraverso l'approvazione da parte del Tavolo di Monitoraggio delle coperture finanziarie individuate, vien ... quotidianosanita

Sanità, Roma Approva il Piano di Risanamento: Ora la Palla Passa alle Asl - Sanità, Roma Approva il Piano di Risanamento: Ora la Palla Passa alle Asl - Salute Pescara - 27/05/2024 16:35 - Il via libera Il Tavolo di monitoraggio ha approvato il decreto legge per la copertura del disavanzo sanitario in Abruzzo, suscitando ... abruzzo24ore.tv