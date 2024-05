Sanchez ' Spagna approva riconoscimento della Palestina

(Di martedì 28 maggio 2024) Il premier spagnolo Pedroin una dichiarazione istituzionale in spagnolo e in inglese ha annunciato oggi che "lariconosce lo Stato". "Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi il governoapproverà ildello Stato di. Lasi unisce così a oltre 140 Paesi nel mondo che già riconoscono la. Si tratta di una decisione storica con l'unico obiettivo: contribuire che israeliani e palestinesi raggiungano la pace". "Non adottiamo questa decisione contro nessuno", ha aggiunto. .

Dopo il pronunciamento dell’Onu del 10 maggio, Irlanda e Norvegia hanno compiuto i passi ufficiali per il riconoscimento di uno Stato palestinese. E il premier spagnolo, Pedro Sanchez , ha annunciato al Congresso che Madrid lo farà il prossimo 28 maggio. La reazione di Israele non si è fatta ... ilfattoquotidiano

Pedro Sanchez e Javier Milei sono ai ferri corti. E il presidente argentino ha aperto con il presidente del governo spagnolo una faglia difficilmente sanabile per consolidare il suo ruolo di vessillifero di una nuova destra mondiale, conservatrice, occidentalista, liberista che in Sanchez vede un ... it.insideover

Medio Oriente Sánchez: «La Spagna approva il riconoscimento della Palestina» - Medio Oriente Sánchez: «La spagna approva il riconoscimento della Palestina» - «Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi – si legge – il governo della spagna approverà il riconoscimento dello Stato di Palestina. La spagna si unisce così a oltre 140 paesi nel mondo che ... bluewin.ch

Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato della Palestina. Sanchez: "Non è contro Israele" - spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato della Palestina. sanchez: "Non è contro Israele" - Il primo ministro spagnolo sottolinea che Madrid "non riconoscerà cambi sulle linee di frontiera del 1967 che non siano concordati fra le ... huffingtonpost

Medio Oriente Sánchez, Spagna approva riconoscimento della Palestina - Medio Oriente Sánchez, spagna approva riconoscimento della Palestina - Il premier spagnolo Pedro Sánchez, in una dichiarazione istituzionale in spagnolo e in inglese, ha annunciato oggi che «la spagna riconosce lo Stato della Palestina». bluewin.ch