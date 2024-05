Sanchez riconosce Palestinaira Israele

(Di martedì 28 maggio 2024) 14.00 Nuovo attacco del ministro degli Esteri israeliano Katz alla Spagna per il riconoscimento allo stato palestinese. Katz era già intervenuto per criticare la Diaz,vice di,che aveva parlato di Palestina libera "dal fiume al mare".Oggi su X scrive:",quando non licenzi il tuo vice e annunci il riconoscimento di uno stato palestinese,sei complice di incitamento al genocidio ebraico e a crimini di guerra". Netta la replica del ministro spagnolo Albares: la risposta aci sarà, decidiamo noi quando.

