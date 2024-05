San Matteo Salvini proteggici dagli autovelox

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2024) Sannon Evangelista e dunque SanLeghista, San, ovunquema soprattutto sulle superstrade, sulle tangenziali e sulle provinciali dove fino a ieri noi automobilisti venivamo taglieggiati. Noi automobilisti per l’appunto di provincia. Non può capire il decretooggi sulla Gazzetta Ufficiale chi vive in una grande città, chi si sposta in metropolitana, tram, taxi, monopattino… Così come, l’altro giorno, non poteva capire i nostri sentimenti per Fleximan, il Robin Hood veneto che toglieva ai Comuni per dare ai lavoratori della strada… San, a lodarti non è un amante della velocità, al contrario, sono uomo assai prudente se non pauroso, guidatore di una Fiat 500L a benzina che testimonia la celestiale bontà del tuo decreto (nonostante non vada nemmeno a spingerla ci ho preso non so quante multe incappando inche non significavano sicurezza, come teorizzato dai nemici della libertà di movimento, bensì agguato e rapina).