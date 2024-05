San Cristoforo scoperta casa dello spaccio con annessa sala giochi | 45enne arrestato

Gianni , ritrovato morto in casa dopo 10 giorni di silenzio. Lutto nella provincia di Treviso dove un uomo è stato rinvenuto deceduto a seguito probabilmente di un malore. Gianni Aggio aveva 64 anni e da tempo viveva da solo, dopo essersi separato dalla moglie. Era in pensione e vedeva ... caffeinamagazine

Macerata - Hideaki Kawano, grafico di origini giapponesi ed ex docente dell?Accademia di belle arti a Macerata, è stato trovato morto nella sua abitazione in via... corriereadriatico