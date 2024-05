Samsung presenta AI Days l?Intelligenza Artificiale secondo Samsung

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. (Adnkronos) – Il futuro dell’intelligenza(AI) è sempre più presente nell’immaginario degli italiani. Proprio per approfondire questo temaElectronics Italia hatoAI, l?evento dedicato all’esplorazione del potenziale trasformativo delle tecnologie di Intelligenza(AI) nella vita quotidiana. L’incontro si è tenuto presso la rinnovataSmartThings Home, la casa connessa didove da oggi è possibile toccare con mano tutte le innovazioni offerte dai prodottipotenziati dall?AI.Ad aprire l?incontro, in collegamento da New York, Eugenio Zuccarelli, Data Scientist e Autore di ?Intelligenza: Come usarla a favore dell?Umanità?, che ha portato il proprio contributo nel raccontare l?impatto senza precedenti dell?AI, non solamente nelle nostre aziende, ma anche, e soprattutto, nel nostro quotidiano portando la sua esperienza diretta in un paese come gli Stati Uniti, dove l?onda dell?IA sta portando una vera e propria rivoluzione sociale.

