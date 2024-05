Sampdoria, un Esposito bis non è impossibile: palla all'Inter e al giocatore - sampdoria, un esposito bis non è impossibile: palla all'Inter e al giocatore - Uno dei giocatori più importanti in questa stagione della sampdoria è stato di sicuro Sebastiano esposito. L`attaccante classe 2002, arrivato in prestito dall`Inter,. calciomercato

Calciomercato Sampdoria, La Repubblica: Sebastiano Esposito può tornare a Genova - Calciomercato sampdoria, La Repubblica: Sebastiano esposito può tornare a Genova - Sebastiano esposito è rimasto affascinato dalla sampdoria: nel prossimo calciomercato non esclude un ritorno a Genova In questa stagione, soprattutto nel giro ... clubdoria46

Incontro Pirlo-Manfredi sul futuro della Sampdoria - Incontro Pirlo-Manfredi sul futuro della sampdoria - Tra oggi e domani il tecnico blucerchiato sarà a Milano per incontrare Matteo Manfredi e Alessandro Messina, per il primo faccia a faccia dopo la sconfitta di Palermo che ha sancito l’eliminazione ... ilsecoloxix