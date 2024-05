(Di martedì 28 maggio 2024) In questa settimana verrà deciso molto del futuro di Andrea, perchè come noto il tecnico blucerchiato incontrerà il presidente Matteo.

Nuovo allenatore Monza , ecco le ULTIME sul possibile ingaggio di Andrea Pirlo al posto di Palladino la prossima stagione Sembra sfumato l’interesse del Monza per Andrea Pirlo . Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio. com, il tecnico della Sampdoria non sarebbe tra i favoriti ... calcionews24

Sampdoria, Pirlo accostato a Monza, Udinese e Pisa. Ma può rimanere a Genova in scadenza - sampdoria, pirlo accostato a Monza, Udinese e Pisa. Ma può rimanere a Genova in scadenza - In questa settimana verrà deciso molto del futuro di Andrea pirlo, perchè come noto il tecnico blucerchiato incontrerà il presidente Matteo Manfredi per confrontarsi. calciomercato

Rinnovo Pirlo: le sensazioni sul futuro dell’allenatore della Sampdoria - Rinnovo pirlo: le sensazioni sul futuro dell’allenatore della sampdoria - Quest’oggi Il Secolo XIX ha accennato al possibile rinnovo del contratto della guida tecnica dei blucerchiati Andrea pirlo. Vi segnaliamo quali sono le sensazioni sull’immediato futuro del giovane ... sampnews24

Panchina Sampdoria, Andrea Pirlo inizia la stagione in scadenza Il punto - Panchina sampdoria, Andrea pirlo inizia la stagione in scadenza Il punto - Andrea pirlo potrebbe iniziare la prossima stagione sulla panchina della sampdoria senza il rinnovo: non sarà tra i temi dell'incontro con Manfredi Andrea Pi ... clubdoria46