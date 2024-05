Sampdoria Ferrero | Nessun accordo con Manfredi non credo più a questi personaggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) In una dichiarazione a LaPresse, Massimoha fatto il punto della situazione su un presuntocon il presidente della: “A dispetto di quanto apparso sulla stampa e sui social, debbo far presente cheè stato perfezionato tra il sottoscritto ed il Sig.e le sue società che rappresentano la maggioranza della U.C.“. L’ex patron del club ha poi spiegato che da parte sua c’è stata “la massima disponibilità a chiudere ogni pendenza, tant’è che il testo dell’era stato in tutte le sue parti condiviso dagli avvocati e da me sottoscritto diversi giorni fa. Invece, nonostante questo, la firma dinon è mai arrivata e non ha voluto oggi chiudere laone con me. Oramai nonpiù a, ma andrò avanti in tutte le sedi civili e penali per far valore i miei diritti ed avere giustizia” ha concluso.