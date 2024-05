Sampdoria è giallo sulla cessione | la versione di Massimo Ferrero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ sempre piùquestione dellain casa, data per fatta dopo l’udienza a Milano. Le ultime indiscrezioni annunciavano la firma die l’accordo con Matteo Manfredi. Ma lo stessoin una intervista ha smentito. “Oggi hanno fatto una pappetta tra di loro, a me non hanno firmato il contratto e mi citano ancora. L’era dinon è finita, finirà quando Manfredi presidente mi paga” ha detto l’ex patron in una videointervista con il giornalista Bargiggia. Secondo quanto riporta l’Ansa da quello che filtra, invece, dopo lo stesso, oggi ha messo la firma anche Gianluca Vidal, trustee del trust. Manfredi acquisirà anche le azioni che erano di proprietà dell’imprenditore romano e l’ufficialità è prevista in autunno quando il Tribunale di Milano certificherà l’intesa sottoscritta.