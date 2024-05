Salvini ' subito al lavoro per emendamenti al salva casa'

(Di martedì 28 maggio 2024) "Appena" il decreto"uscirà in Gazzetta Ufficiale, spero a ore, lavoreremocome gruppo Lega agliperché ci sono alcuni interventi che io ho già pronti, che i parlamentari hanno già pronti: penso all'altezza dei soffitti, penso alla riduzione della superficie minima per l'abitabilità, l'abitabilità, penso alla normaMilano". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo, a margine di un evento di Assimpredil Ance a Milano. "Sul pregresso - ha aggiunto- non entro nel merito delle inchieste giudiziarie, però una città come Milano non può fermare le autorizzazioni edilizie, non può fermare lo sviluppo della città. E quindi andiamo a fare un intervento per aiutare le centinaia di famiglie che che vivono oggi in palazzi che non possono essere abbattuti.

