Salvini | Sì ad autovelox salvavita ma stop a nuova tassa sui lavoratori

(Di martedì 28 maggio 2024) MILANO – Sì all’“che salva le vite”, ma quelli che sono unicamente utilizzati come “unaper chi va a lavorare” non saranno “più possibili”. Così il vicepremier e ministro di Infrastrutture e trasporti, Matteo, da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Retequattro, sintetizza gli effetti della direttiva che sarà in vigore da oggi. “Sull’mettiamo un po’ di ordine. Perché l’Italia non può avere da sola il 10% deglidi tutto il mondo – ha detto – Quindi in quella direttiva che ho avuto l’onore di stendere e di firmare, che sarà sulla Gazzetta Ufficiale da domani, e quindi sarà operativa da domani, l’dove ci sono incidenti, dove c’è una scuola, dove c’è un asilo nido, una casa di riposo, un ospedale, una strada stretta è sacrosanto.