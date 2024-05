(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. (askanews) – “Prima si parlava del Santo Padre e delle. Ci sono decine dial mondo dove l’omosessualità viene punita col carcere, con l’ergatolo, con la pena di morte,, quindi di cosa stiamo parlando?”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, presentando il suo libro “Controvento” attraverso un’intervista del direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti. “Io con queinon posso avere scambi commerciali alla pari, non ce l’ho con l’Islam, ma voglio reciprocità, ritengo sia basilare, altrimenti se c’è una cultura più forte che avanza con la sopraffazione la cultura più debole si sgretola” ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

Putin avverte la Nato dopo le richieste di Stoltenberg alla Ue sulle armi a Kiev: “Così andate verso la guerra globale” - Putin avverte la Nato dopo le richieste di Stoltenberg alla Ue sulle armi a Kiev: “Così andate verso la guerra globale” - Duro monito del presiedete russo rispetto all’ipotesi di consentire all’Ucraina di usare le armi Ue contro obiettivi militari in territorio russo ... notizie.tiscali

Putin avverte la Nato: 'Andate verso la guerra globale' - Putin avverte la Nato: 'Andate verso la guerra globale' - Dopo aver ascoltato per quattro giorni le voci e le polemiche che si rincorrono in Occidente, Vladimir Putin ha risposto all'ipotesi dell'uso da parte di Kiev di missili forniti da paesi Nato per ... ansa

Salvini: polemiche sul Papa In Paesi islamici ergastolo ai gay - Salvini: polemiche sul Papa In paesi islamici ergastolo ai gay - Milano, 28 mag. (askanews) – “Prima si parlava del Santo Padre e delle polemiche. Ci sono decine di paesi al mondo dove l’omosessualità viene punita col carcere, con l’ergatolo, con la pena di morte, ... askanews