Salvini le aveva consegnate alla Finanza ma dopo 6 anni d’impasse le case confiscate alla ‘ndrangheta vanno all’università di Parma

(Di martedì 28 maggio 2024) Le palazzine di via Montefiorino a Sorbolo, in provincia di, ospitano buona parte delle centinaia di appartamenti sequestratinel processo Aemilia. Oggi alcuni di quei locali danno un tetto a famiglie in difficoltà economica, in particolare donne e bambini ucraini fuggiti dguerra. Altri, gli appartamenti che nel 2018 erano destinati ai Finanzieri dell’Emilia Romagna, saranno invece utilizzati ddiad uso foresteria per studenti, con affitti agevolati, e dal Comune di Sorbolo per offrire un tetto a persone bisognose. È il lieto fine di una vicenda paradossale, che ilfattoquotidiano.it ha raccontato, puntando i riflettori sul tema dei beni strappati alle mafie. Appartamenti, immobili, uffici, società, attività economiche e commerciali, per un valore attuale di decine di miliardi di euro, sulla carta a disposizione dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, ma in realtà spesso bloccati e inutilizzabili a causa di procedure infinite e mancanza di capacità progettuale sul futuro.