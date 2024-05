Salvini difende la lotta al tappo delle bottiglie che si incastra nel naso | È per l’ambiente? Punti di vista l’Europa si occupasse di cose serie

(Di martedì 28 maggio 2024) “La polemica delche sinel? Occupiamoci dipiù importanti. Quando dico meno Europa dico che vorrei un’Europa che si occupi dire l’industria dell’auto europea, non dei tappitte. Io vorrei un’Europa che sidipiù importanti”. Così il ministrosul temarecenti polemiche scaturite da un suo post sui social che mirava a contrastare i tappitte, a margine del convegno “La casa per gli italiani” a Milano. “Iltte che ti sineldi”, ha continuato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

Schlein, Ponte sullo Stretto spot di Salvini e Meloni va dietro - Schlein, Ponte sullo Stretto spot di Salvini e Meloni va dietro - ROMA, 28 MAG - "A dispetto alla sicurezza e della fattibilità economica, il ministro Salvini vuole andare avanti per uno spot elettorale e Meloni gli va dietro. E' un progetto vecchio di 15 anni ... nuovavenezia.gelocal

Piazza della Loggia, minuto silenzio e 8 rintocchi di campane per ricordare vittime - Piazza della Loggia, minuto silenzio e 8 rintocchi di campane per ricordare vittime - (LaPresse) Un lungo minuto di silenzio e poi otto rintocchi di campana e un applauso al termine. In piazza della Loggia, a Brescia, si ricorda il 50esimo anniversario della strage neofascista del 28 ... stream24.ilsole24ore