Salvini dichiara guerra al tappo di plastica che non si stacca Calenda risponde con un tutorial | Facile come baciare un prosciutto

(Di martedì 28 maggio 2024) Dimmibevi e ti dirò chi voti. Nello sprint finale verso le elezioni europee (8-9 giugno), Matteoalla chiusura delle bottigliette di. La serie di card elettorali, lanciate dal Capitano durante questa campagna elettorale con lo slogan “Meno Europa, più Italia” (a dire il vero, spesso difficilmente distinguili da alcuni meme) ha proposto da una parte l’immagine di un uomo che beve in maniera goffa colschiacciato sul naso, dall’altra quella di un uomo che beve normalmente perché ilsi puòre dalla bottiglia. Il testo che accompagna la foto, ne spiega il “senso”: «Eco-norme surreali volute da Bruxelles?”. No, grazie. Sì al buonsenso!». Ilattaccato è, infatti, frutto di una direttiva europea del 2019.

La mattina dopo il 25 aprile sono due le dichiarazioni che hanno destato l’attenzione di Fiorello : “ Meloni ha detto ‘la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà’. Ha usato la parola ‘fascismo’, bene: adesso manca solo ‘anti’ e siamo apposto. Giorgia, lo so, tutto in una volta ... metropolitanmagazine

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “E’ la dichiarazione, assolutamente fuori dal mondo, di uno che tra l’altro stamattina si è dimesso. Se uno arriva a dire che non tutte le Ss erano delinquenti con me può avere ben poco a che fare”. Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini , commentando ... calcioweb.eu

In un post pubblicato su Instagram il 23 maggio Matteo Salvini ha paragonato l'immagine di un uomo trans in gravidanza a quella di una famiglia composta da una coppia eterosessuale e due bambini. Con una buona dose di probabilità, nessuna delle due immagini era reale.Continua a leggere fanpage

Ponte sullo Stretto, Salvini: “lo faremo, lasciamo lavorare gli ingegneri” - Ponte sullo Stretto, salvini: “lo faremo, lasciamo lavorare gli ingegneri” - Ponte sullo Stretto: le parole del vicepremier e leader della Lega Matteo salvini a margine di un evento di Assimpredil Ance a Milano ... strettoweb

Nuovo decreto autovelox, le novità in vigore da giugno 2024: ecco cosa cambia - Nuovo decreto autovelox, le novità in vigore da giugno 2024: ecco cosa cambia - Il nuovo decreto diventerà legge per volontà del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo salvini, che su X ha commentato soddisfatto il progetto dichiarando che in questo modo si porrà ... tag24

I sindaci lombardi contro il decreto autovelox di Salvini: "Solo propaganda, per noi non cambia nulla" - I sindaci lombardi contro il decreto autovelox di salvini: "Solo propaganda, per noi non cambia nulla" - Fra gli amministratori locali prevale lo scetticismo per le nuove norme: "Le analizzeremo, ma non abbiamo mai collocato i rilevatori a caso, solo per ... milano.repubblica