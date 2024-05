Salvini ' Borrell? E' un bombarolo non parla a mio nome'

(Di martedì 28 maggio 2024) "Spero in un centrodestra compatto in Europa come lo è in Italia. E se qualcuno preferisce Macron alla Le Pen sbaglia. Leggevo dichiarazioni farneticanti, pochi minuti, fa di, che teoricamente dovrebbe rappresentare anche me e il popolo italiano. E' un altro di quei bombaroli, citazione di De Andrè, che vorrebbe che le armi che noi abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi fossero usate per attaccare, bombardare e uccidere in Russia. Nona mio, nondel popolo italiano". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, a margine di un evento di Assimpredil Ance a Milano. .

Ucraina, Josep Borrell: “Lecito per Kiev colpire la Russia con le armi occidentali”. Varsavia come Parigi “non esclude” di inviare truppe - Ucraina, Josep Borrell: “Lecito per Kiev colpire la Russia con le armi occidentali”. Varsavia come Parigi “non esclude” di inviare truppe - “Non dovremmo escluderlo. Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni”, ha affermato il ministro degli Esteri di Varsavia Sikorski in un’intervista ... ilfattoquotidiano

