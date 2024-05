(Di martedì 28 maggio 2024) "Dopo Covid in aumento tra adolescenti isolamento, solitudine, ansia e depressione, in molti ancora si rifiutano di uscire di casa" "Quando, entrando nelle scuole, abbiamo chiesto ai ragazzi e alle famiglie che tipo di impatto in termini di solitudine, ansia e depressione avevano riscontrato durante la, il 60% degli adolescenti ha risposto di sentirsi .

(Adnkronos) – "Quando, entrando nelle scuole, abbiamo chiesto ai ragazzi e alle famiglie che tipo di impatto in termini di solitudine, ansia e depressione avevano riscontrato durante la pandemia , il 60% degli adolescenti ha risposto di sentirsi solo, contro il 40% dei genitori. Non solo: dicono di ... webmagazine24

Salute, Vaccaro (Censis): "Con pandemia disagio giovani acuito che adulti non vedono" - salute, vaccaro (Censis): "Con pandemia disagio giovani acuito che adulti non vedono" - 'Dopo Covid in aumento tra adolescenti isolamento, solitudine, ansia e depressione, in molti ancora si rifiutano di uscire di casa' ... adnkronos

Ansia o depressione per metà dei giovani, progetto 'Mi Vedete' intercetta il disagio - Ansia o depressione per metà dei giovani, progetto 'Mi Vedete' intercetta il disagio - Roma, 28 mag. (Adnkronos salute) - Il 49,4% dei giovani italiani tra i 18 e i 25 anni ha affermato di avere sofferto di ansia e depressione a ... notizie.tiscali

Vittorio Vaccaro debutta con ‘La cucina è il teatro della vita’ - Vittorio vaccaro debutta con ‘La cucina è il teatro della vita’ - Vittorio vaccaro mette un nuovo importante tassello nella sua carriera e, dopo la lunga esperienza in teatro e in tv, gli impegni cinematografici, le rubriche radiofoniche e i tour musicali con la sua ... padovanews