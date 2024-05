Al ‘Sound Sensation – Musica senza Barriere’ “Chiamiamo l’ipoacusia ‘ pandemia silenziosa ’, anche nelle comunità scientifiche, perché se ne parla poco”. Ma “i numeri sono davvero impressionanti e le conseguenze in ogni fascia di età davvero terribili. In particolare sono in aumento le forme di ... sbircialanotizia

(Adnkronos) – "Quando, entrando nelle scuole, abbiamo chiesto ai ragazzi e alle famiglie che tipo di impatto in termini di solitudine, ansia e depressione avevano riscontrato durante la pandemia , il 60% degli adolescenti ha risposto di sentirsi solo, contro il 40% dei genitori. Non solo: dicono di ... periodicodaily

Salute, Vaccaro (Censis): "Con pandemia disagio giovani acuito che adulti non vedono" - salute, Vaccaro (Censis): "Con pandemia disagio giovani acuito che adulti non vedono" - 'Dopo Covid in aumento tra adolescenti isolamento, solitudine, ansia e depressione, in molti ancora si rifiutano di uscire di casa' ... adnkronos

MINISTERO SANITÀ * AVIARIA: «C’È ATTENZIONE MA NO ALLARME, IN ITALIA NON SONO STATI RIPORTATI CASI NEI BOVINI E NELL’UOMO» - MINISTERO SANITÀ * AVIARIA: «C’È ATTENZIONE MA NO ALLARME, IN ITALIA NON SONO STATI RIPORTATI CASI NEI BOVINI E NELL’UOMO» - L’attenzione del Ministero della salute e della comunità tecnico-scientifica resta ... zoonotico”, istituito nell’ambito dell’implementazione del piano per una pandemia influenzale. Il gruppo è stato ... agenziagiornalisticaopinione

Perfetti Van Melle lancia il suo nuovo programma di wellbeing - Perfetti Van Melle lancia il suo nuovo programma di wellbeing - Nel contesto storico che stiamo vivendo, complicato dallo stato di permacrisi e con ancora percepibili le conseguenze della pandemia sulla salute psicofisica, la scala dei bisogni e delle attenzioni ... primamilanoovest