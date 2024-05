Salute psichiatra De Filippis | Giovani depressi perché soli e invisibili

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Alla base di ansia oone che colpiscono la metà degli adolescenti italiani “c’è tantatudine e c’è a volte anche l’incapacità di vedersi performanti. Noi adulti stiamo cercando ossessivamente di crescereperformanti, ma ci dimentichiamo che chiedono solo di essere felici. Inoltre, l’adolescente si sente invisibile, coccolato da piccolo, ma poi lasciato a sé quando è più adulto. Risultato? Molte volte il genitore si trasforma in adolescente per compiacere il figlio, diventa suo amico. Niente di più sbagliatol’adulto deve fare l’adulto, il padre deve fare il padre, la madre deve fare la madre, i genitori non possono gareggiare su chi ha più appeal sui social”. Così all’AdnkronosSergio De, docente di Psichiatria delle dipendenze all’Università di Roma La Sapienza, direttore sanitario Villa von Siebenthal, a margine della presentazione – oggi a Roma – del progetto ‘Mi vedete?’.