Salute Mele Lundbeck Italia | Disagio giovanile non visto da genitori e insegnanti

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Il progetto ‘Mi Vedete?’ nasce da un cortometraggio che abbiamo realizzato insieme a Giffoni Film Festival e presentato alla manifestazione nel 2021. Il corto parte dalla storia di Daphne, un’adolescente che soffre di depressione e che per questo, non riuscendo a dialogare con la famiglia, tenta il suicidio. Fortunatamente, il tentativo non va a buon fine. La famiglia si rende conto che c’è un problema, che quello che probabilmente poteva essere unè diventato un disturbo. Da lì l’incontro con un terapeuta, grazie al quale Daphne lentamente si riprende. Il lavoro riscuote un notevole successo tra i ragazzi del Giffoni Film Festival, adolescenti che avevano un grande bisogno di parlare. Da allora siamo entrati nelle scuole per intercettare iltra i ragazzi”.

