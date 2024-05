Salute Giornata igiene mestruale | in Italia 61% dei giovani non fa prevenzione

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – In occasione dellamondiale dell’che ricorre il 28 maggio, Lines ha voluto analizzare, con un sondaggio su donne e uominini tra i 18 e i 35 anni, alcuni aspetti dellaginecologica e delle mestruazioni ancora poco affrontati, come la sindrome pre, sia da un punto di vista fisico che emozionale, cogliendone il duplice vissuto femminile e maschile. Se glini sono consapevoli dell’importanza di fare, per quanto riguarda quella ginecologica le donne sono rimandate a settembre: i risultati della ricerca fanno emergere che il 61% non faregolare (almeno una volta l’anno). Nello specifico, il 25% ricorre al consulto solo in caso di emergenza e il 17% non ha mai fatto una visita.

Giornata Mondiale dell’Igiene Mestruale, azienda torinese mette a disposizione assorbenti gratuiti per le sue dipendenti - giornata Mondiale dell’Igiene mestruale, azienda torinese mette a disposizione assorbenti gratuiti per le sue dipendenti - Nel corso della sua vita una donna spende circa 100 euro all’anno per acquistare gli assorbenti mestruali: una spesa di cui non possono fare a meno 13 milioni di italiane e che sembra essere destinata ... torinoggi

