Salute e inclusione nessuno venga lasciato indietro

(Di martedì 28 maggio 2024) "A Roma il governo taglia i fondi alla Sanità pubblica, favorendo i privati e chi può permettersi assistenza e cure a pagamento. A Modena difenderemo invece la sanità pubblica, per fornire ai cittadini servizi migliori e ridurre i tempi di attesa". Inizia così il messaggio che Massimo Mezzetti, candidato del cenotrosinistra, mette nero su bianco prima di affrontare le sue proposte in tema die benessere. "Una città in cui si vive bene è anche una città che pensa e agisce in favore delladelle persone, attraverso l’assistenza a chi ne ha bisogno, l’delle differenze, la socialità". "Vogliamo una città che si prende cura delle persone, più attenta al benessere, agli stili di vita, allo sport e allaper ogni età, fondata su servizi accessibili a tutti.