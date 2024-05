Salernitana Iervolino | Chiedo scusa ai tifosi arriveranno grandi cambiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) “Innanzituttoe chiediamo, come società,ai. Ce l’abbiamo messa tutta con grande impegno, avevamo una strategia che certo non ci vedeva in nessun modo ultimi in classifica, però purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio”. Il patron dellaDanilo, a margine dei primi Globe Soccer Europe Awards, ha parlato ai microfoni di LaPresse. “Si riparte dalla B, deve essere un nuovo progetto, devono restare solo i calciatori che sudano la maglia e amano la città, che con orgoglio vogliono portare avanti questo progetto. Ci saranno”, ha aggiunto il patron che ha ribadito che “Stiamo lavorando tanto. Più che alle parole in questo periodo, ho pensato a lavorare, perché bisogna fare più fatti che chiacchiere al vento”.