Sale in terrazzo per sbattere il tappeto ma precipita da 12 metri e muore

(Di martedì 28 maggio 2024) È accaduto poco prima delle 8 a Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Il sessantenne Giovanni Unterberger è mortondo dal quarto piano della palazzina in cui abitava. .

