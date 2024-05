Sagra della ciliegia ferrovia di Turi da sabato festa della ciliegia da venerdì a Conversano Oggi presentazione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Conferenza stampa su “La Via”, che si svolgerà domani, martedì 28 maggio 2024 ore 9.30, presso la Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura a Bari (Lungomare Nazario Sauro). L’appuntamento sarà occasione per presentare ufficialmente la neonata collaborazione fra la 32esima edizionedi(da1 a domenica 2 giugno) edelle Ciliegie 2024 di(da31 a domenica 2 giugno), creata per volontà delle rispettive amministrazioni comunali e delle associazioni organizzatrici dei due eventi (l’associazione “In Piazza” pere “Sapori di” e “Associazione Krüger” per), con l’obiettivo di fare rete a favorepromozione del territorio e di puntare l’attenzione sulla varietà dipiù diffusa in Puglia, proponendo allo stesso tempo asti e visitatori un programma ricco di attività in entrambi i comuni, fra mercatini, musica, arte, visite guidate e gastronomia.