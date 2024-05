Sacerdote stupra tre fratellini e confessa | Mi sono intrufolato nella loro cameretta

(Di martedì 28 maggio 2024) Olivier de Scitivaux de Greische, un exdi 64 anni, è stato condannato a 17 anni di carcere per aver abusato sessualmente di almeno cinque minori. I terribili fattiavvenuti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000: Olivier de Scitivaux, al tempo, era undella parrocchia di Orléans molto stimato dai praticanti. Proprio una coppia, una volta, lo ha invitato a cena, senza immaginare che, in quel modo, avrebbero messo in pericolo itre bambini, oggi quarantenni, che al tempo avevano sette e nove anni. Ilquella sera, con la scusa di andare in bagno, è andato in camera della più piccola e ha abusato di lei. E, nelle settimane successive, anche dei suoi due.Leggi anche: Adescavano presunti pedofili e li sequestravano: condannati tre ragazziLeggi anche: Maxi operazione contro la pedofilia, sgominata una rete in tutta Italia La condanna delDopo gli abusi, i trehanno raccontato ai propri genitori cosa era successo e l’ex(in questi anni ha deciso di rinunciare ai voti e di diventare laico) è stato denunciato nel ’98.

