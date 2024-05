Sabotaggi russi in Europa Pentagono al lavoro sull' intelligenza non umana Le guerre stellari di Putin - ESCLUSIVA

(Di martedì 28 maggio 2024) A quanto siamo in grado di rivelare il GRU russo (Direzione generale per le informazioni militari) sta attuandoin tuttaper seminare il panico e costringere a rafforzare la sicurezza interna agli stati europei rallentando e riducendo le forniture di armi all'Ucraina. Inoltre, quest .

13.23 Secondo alcune agenzie di Intelligence europee, la Russia si prepara a "violenti atti di sabotaggi o in tutto il Continente". Lo riferisce il Financial Times. Mosca avrebbe già cominciato a " prepara re più attivamente incendi dolosi e danni alle infrastrutture europee, direttamente e tramite ... televideo.rai

Quando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in Ucraina e la Nato ha varato il piano d’assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo. Ci sono voluti dei mesi, però, prima che entrasse in una fase operativaQuando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto ... corriere

Guerra Russia-Ucraina, Macron: l'Europa deve pensare alla propria sicurezza - Guerra Russia-Ucraina, Macron: l'europa deve pensare alla propria sicurezza - In occasione della sua visita di Stato in Germania, parlando ai giovani europei nella chiesa di Nostra Signora (Frauenkirche) a Dresda, il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron ha dichiarato che ... libero

Lituania, "l'Ungheria usa il veto in maniera inaccettabile" - Lituania, "l'Ungheria usa il veto in maniera inaccettabile" - Mosca si sente autorizzata a preparare sabotaggi e azioni terroristiche in europa solo perché è cosciente della nostra paura". Il ministro lituano ha inoltre sottolineato l'importanza di dare il via ... ansa

Germania, ambientalisti indagati come mafiosi - Germania, ambientalisti indagati come mafiosi - Clima (europa) Per la prima volta in Germania viene utilizzato il paragrafo 129 del codice penale (concepito per contrastare la criminalità organizzata) per reprimere un gruppo di protesta non-violent ... ilmanifesto