Sabato 1 e domenica 2 giugno il mondo della triplice disciplina si ritroverà nel mare dei milanesi

(Di martedì 28 maggio 2024) Al motto di DEEJAY TRI YOUR WAY, per i triatleti da tutta Italia si avvicina inesorabilmente il momento di scatenarsi all’Idroscalo di Milano, ildei. Come ogni inizio estate,1 eandrà, infatti, in scena il weekend più atteso da chi ha fatto del travolgente mix nuoto, bici, corsa la propria passione sportiva. Dal villaggio allestito sulla spiaggia Bosco (Ingresso Bosco Sud), punto di partenza delle sfide su varie distanze per ogni fascia di età, prenderà vita l’appuntamento nato dalla collaborazione tra Comune di Milano, Radio DEEJAY e TriO Events, con il supporto di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Città di Segrate e Peschiera Borromeo. Su deejaytri.com le informazioni sulle gare, che puntano a coinvolgere tutte le tipologie di praticanti, dagli agonisti agli amatori, sempre supportati dall’immancabile calore del pubblico.