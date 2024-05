Russell Crowe al nuovo Forum Theatre di Roma Le date del concerto immersivo dell’attore insieme ai Gentlemen Barbers

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024) A tu per tu con l’anima rock diaccompagnato dai “” Due concerti “immersivi” neldiÈ un rapporto speciale quello che lega il grande attore australiano all’Italia, che verrà celebrato la prossima estate da un ricco calendario di concerti nella penisola. Ma ancora più unico è il feeling con la Capitale, legata per sempre al film di Ridley Scott, che ha fatto diun ambasciatore dinel mondo. “Il Gladiatore” sarà il 26 e il 27 Giugno aldi Piazza Euclide per due imperdibili appuntamenti per i quali sono in vendita da oggi i biglietti su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Ilspazio, dove si respirano la storia e le atmosfere deiStudios, gli studi di registrazione attigui, fondati oltre mezzo secolo fa dai maestri assoluti della musica da film Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, è la sintesi perfetta di quel rapporto tra Musica e Cinema così caro all’attore australiano.