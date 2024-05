Ruggero Tita e Caterina Banti vincono il premio Velista dell’Anno Fiv 2023

(Adnkronos) – Ruggero Tita e Caterina Banti vincono ancora, e per la sesta volta in carriera, il titolo di Velista dell’Anno Fiv. La premiazione, nella serata di ieri, ha visto come finalisti anche Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich e Niccolò Renna. Premiati anche la Barca ... seriea24

Premiati anche la Barca del'Anno, il "Nessun Dorma", l'Italia Yachts vincitore dell'Arc Rally for Cruiser 2023, l'Armatore-timoniere dell'Anno è Guido Baroni, di Lunatika.