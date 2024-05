Rugby rinasce dopo 15 anni la Lega dei club

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Una piccola, grande rivoluzione scuote ilitaliano.15, infatti,ladeidel massimo campionato italiano, un organismo che vuole (e deve) gestire la Serie A Elite, cercando di massimizzarne il valore sportivo, ma anche economico e di visibilità. E, come detto,a 15dallo scioglimento della Lire. Era il 2009 quando, ormai priva di qualsiasi potere, veniva sciolta la L.I.R.E., laItalianad’Eccellenza. Avvenne non senza forti polemiche e, di fatto, lasciò idel massimo campionato italiano della palla ovale senza un fronte comune. Tutto finì in mano alla Federazione, che da quel momento negli ultimi 15ha gestito completamente il campionato. Già da mesi, però, id’Elite avevano evidenziato la necessità di rifondare la vecchia, con il fronte comune che si è opposto a diverse scelte della Fir che è cresciuto negli ultimi due