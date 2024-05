Ruba uno smartphone poi aggredisce un agente e un infermiere in ospedale | denunciato 17enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 - Ha deto un giovane dello, poi ha danneggiato alcuni locali della sede della polizia locale dove era stato accompagnato dagli agenti e infine ha aggredito une unin, dove era stato trasportato per accertamenti. Per questo motivo un ragazzo di 17 anni è stato. Il tutto è accaduto nel fine settimana in città, quando il diciassettenne ha deto la vittima delloin pieno centro storico, sotto le Due Torri. Il ragazzo è stato subito individuato dagli agenti della polizia locale che lo hanno accompagnato al comando. Qui il diciassettenne si è reso protagonista del danneggiamento di alcuni locali e così è stato portato inper degli accertamenti. Arrivato a destinazione, il ragazzo ha aggredito une unche ha ricevuto cinque giorni di prognosi.