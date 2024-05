Rottamazione quater ultime ore per versare la rata | scadenze e modalità di pagamento

(Di martedì 28 maggio 2024) Ultimi giorni utili per chi ha aderito alla: la scadenza per il versamento della quartaè infatti fissata al 31 maggio, anche se sarà comunque possibile avvalersi di altri 5 giorni di tolleranza (fino al 5 giugno 2024) senza incorrere in sanzioni o nella decadenza della.

