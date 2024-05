Rottamazione quater la quarta rata scade il 31 maggio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovanza in arrivo per la. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31è il termine entro il quale deve essere versata ladella Definizione agevolata delle cartelle. Per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Nuovanza per la. Il 31è il termine entro il quale deve essere versata ladella Definizione agevolata Lanza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di2023, residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n.