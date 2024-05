(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Nuovain arrivo per la. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il 31è il termine entro il quale deve essere versata la quartadella Definizione agevolata delle cartelle. Anche se la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto .

Modifiche alla viabilità dalle ore 22 di martedì 28 alle 5.30 di mercoledì 29 maggio 2024 per le prove generali della Parata militare per il 2 giugno : ecco le vie chiuse e i bus deviati .Continua a leggere fanpage

I migliori mutui per giovani under 36 di maggio 2024 - I migliori mutui per giovani under 36 di maggio 2024 - Rispetto ai tassi medi di mercato è sempre possibile strappare condizioni più convenienti cercando su MutuiOnline.it la migliore offerta di mutuo per te. mutuionline

Rottamazione quater, ultime ore per pagare: la scadenza è venerdì 31 maggio. Cosa sapere - Rottamazione quater, ultime ore per pagare: la scadenza è venerdì 31 maggio. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rottamazione quater, ultime ore per pagare: la scadenza è venerdì 31 maggio. Cosa sapere ... tg24.sky

Rottamazione quater 2024, prossima rata in scadenza a maggio: la data - Rottamazione quater 2024, prossima rata in scadenza a maggio: la data - La legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza. Per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute ... adnkronos