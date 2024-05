Rottamazione cartelle quando e come pagare la quarta rata

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Si avvicina la scadenza dellaper chi ha aderito alladelle. I contribuenti in regola con i pagamenti precedenti devono infatti versare quanto dovuto all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro venerdì 31 maggio 2024. La scadenza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 che devono effettuare il versamento della terza, in base allo specifico calendario che è stato definito per le zone interessate. La-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.

