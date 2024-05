Roseto storico di Villa Cimbrone passeggiata guidata in occasione di Appuntamento in Giardino 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) Sabato 1 Giugno, dalle 10 alle 12, I Giardini dia Ravello organizzano unanelindiin, l’evento nazionale promosso dall’APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che invita a scoprire il patrimonio, artistico, botanico e paesaggistico dei giardini italiani, arricchendo le possibilità di fruizione con iniziative speciali. Sul promontorio del, in una posizione unica, tra costa e cielo, i Giardini disi estendono su una superficie complessiva di circa sei ettari e sono tra le maggiori attrazioni della Costiera Amalfitana. Ridisegnati agli inizi del Novecento con il contributo della poetessa e botanica inglese Vita Sackville West, sono tra gli esempi più importanti che la cultura paesaggistica e botanica anglosassone abbia generato al sud d’Europa.

