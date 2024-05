Rosalinda Cannavò | siamo super emozionati l’attrice rivela come sta la sua primogenita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024)e Andrea Zenga: la nuova ecografia della bambina. Ecco le prime parole sui social dele cantantee Andrea Zenga presto diventeranno genitori per la prima volta. Dal momento in cui l’hanno annunciato i loro fan sono impazziti di gioia. Il loro amore è forte e dopo ben tre anni di relazione, gli Zengavò hanno deciso finalmente di allargare la big family. Il nome della loro bambina hanno scelto solo per il momento di nonrlo ancora, ed è stata proprioa spiegare il motivo ai suoi fan pochi giorni fa dichiarando in una stories IG: “ Abbiamo già iniziato a chiamarla con il nome che avrà però può succedere che alla nascita cambi idea guardandola negli occhi per questo non lo abbiamo ancora detto”.