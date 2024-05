Rosalie la protagonista Nadia Tereszkiewicz conquista per garbo ed eleganti doti recitative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “Un film che parla della libertà di essere se stessi. Una grande storia d’amore. Incondizionata”. A parlarne con entusiasmo è, lafemminile di, il nuovo lungometraggio diretto da Stéphanie Di Giusto che arriva nelle sale dal 30 maggio, distribuito da Wanted Cinema. Il film è ispirato alla storia di Clementine Delait, vissuta alla fine dell’800 in Francia, che fin da bambina cresce in un corpo ricoperto di peli, fino a diventare barbuta in età adulta. La storia racconta una donna decisa e determinata a trovare il suo posto nel mondo, a non voler più nascondere la sua unicità, anche se provoca il fastidio della comunità benpensante che la circonda. Un film coraggioso che potrebbe anche imbarazzare lo spettatore per alcune scene, soprattutto in un tempo come il nostro in cui si cerca la perfezione nei dettagli, perfino attraverso i filtri di Instagram, ma che al contrario afferma l’importanza dell’accettazione del proprio corpo, della propria diversità.