Roma speronano e rapinano un automobilista nell’Appio Tuscolano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024- Avrebbero speronato e rapinato un ragazzo nel febbraio scorso i 3 colombiani fermati dalla Polizia di Stato dopo un lungo inseguimento per le strade di Tor Bella Monaca. Il fatto è avvenuto in via di Porta Furba: la vittima, che viaggiava alla guida della propria auto, è stata speronata dal conducente di un’utilitaria; dopo la collisione entrambe le auto si sono fermate sul ciglio della strada e dall’utilitaria sono scesi 2 passeggeri che si sono rapidamente avvicinati al conducente dell’altra macchina e lo hanno rapinato del cellulare e del bancomat. Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti del commissariato Appio, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e soprattutto di individuare il modello e la targa dell’auto usata per compiere il reato.