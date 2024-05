Roma madre abbandona figlia 16enne su G R A per un voto insufficiente

(Di martedì 28 maggio 2024) Un litigio come tanti tra. L’adulta, 40 anni, al volante dell’auto. La giovanissima, 16 anni, al suo fianco. La discussione tra le due, nata per motivi futili, degenera. Lainchioda ela ragazza in strada, sul grande raccordo anulare. La storia incredibile nel pomeriggio di ieri, 27 maggio. Una punizione esemplare che è costata alla donna una denuncia per maltrattamento di minori. A diffondere la notizia il sindacato di polizia locale Sulpl. Proprio i caschi bianchi del gruppo di sicurezza pubblica emergenziale (Spe), si sono accorti della disperazione della giovane che aveva iniziato a camminare nei pressi della galleria Appia. Immediatamente soccorsa, Aurora,di genitori separati, è stata portata presso gli uffici di Ponte di Nona, dove i vigili, dopo averle dato da mangiare, hanno provveduto a denunciare per maltrattamento di minori la, una donna italiana di circa 40 anni che vive in zona Pisana.

Abbandonata sul Gra, 16enne ritratta e salva la mamma: “Il 5 in latino l’ho inventato”. Ma i vigili allertano il Tribunale dei Minori - abbandonata sul Gra, 16enne ritratta e salva la mamma: “Il 5 in latino l’ho inventato”. Ma i vigili allertano il Tribunale dei Minori - “Il 5 in latino Me lo sono inventato. È vero, ho litigato con mia madre, ma sono scesa da sola dalla macchina”. A distanza di 24 ore, arriva il colpo di scena: la ragazza di 16 anni, che ieri ... roma.repubblica

