Roma | Lukaku potrebbe restare in Italia ma non in giallorosso sondaggio per Maldini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Non ha ancora ufficialmente lasciato, ma sta già cercando una nuova destinazione. Romeluè arrivato in estate in prestito secco, con possibilità di acquisto poi a partire da luglio sulla base però di circa 40 milioni di euro, stando alle richieste del Chelsea. Cifre al momento insostenibili per le casse giallorosse, che avrebbero così virato su nuovi obiettivi, lasciando al belga l'opportunità di tornare a Londra. Difficilmente però l'ex Inter tornerà ad abituarsi all'aria di Piccadilly Circus, il suo destino infatti sembra rivolto altrove e chissà, forse per una quarta parentesina, con la terza squadra diversa. C'è aria di rivoluzione in queste ore a Napoli. Dopo aver chiuso il ciclo Spalletti con lo scudetto lo scorso anno e aver intrapreso un campionato in cerca di autore questa stagione, De Laurentiis vuole aprire un nuovo corso partenopeo e sta cercando in tutti i modi di strappare un sì da Conte per poter ricostruire una squadra da scudetto insieme al tecnico già scudettato con Juventus e Inter.