Roma iniziata la demolizione di tralicci nel quartiere Trullo

Chieti - Incontro tra Comune, tecnici e progettisti: ridotte le demolizioni in via Lago di Garda, si spera anche per via Colombo C'è speranza per parte dei Palazzi situati sul tracciato della Nuova Ferrovia veloce Pescara-Chieti-Roma di evitare la Demolizione. Durante recenti incontri e ... abruzzo24ore.tv