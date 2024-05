Roma i CONVOCATI per l’amichevole con il Milan | la scelta sul RITORNO di Dybala

Roma, amichevole in Australia con il Milan: i convocati e il programma - La Roma venerdì sarà impegnata nell'amichevole con il Milan in Australia. La sfida è in programma alle ... l'arrivo in Australia è ... Ecco la lista dei convocati ufficiale: Boer, Kehayov, Svilar, ... forzaroma.info

Milan, i convocati di Bonera per il match con la Roma: out Leao, c'è Giroud - ...Daniele Bonera a guidare il Milan il 31 maggio nell'amichevole a ... al posto di Stefano Pioli, sono stati convocati 22 calciatori. ... Spicca l'assenza di alcuni big come Rafa Leao e Mike Maignan, oltre ... forzaroma.info