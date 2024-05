Milan in partenza per l'Australia, dove giocherà un' Amichevole a Perth contro la Roma. Mancano alcuni giocatori nell'elenco dei convocati pianetamilan

Il commissario tecnico della Romania Eduard Iordanescu ha annunciato la lista dei 28 convocati per il ritiro in vista degli Europei del 2024. sono sei i calciatori che militano in Italia tra A e B: Nedelceanu del Palermo, M. Marin del Pisa, R. Marin dell’Empoli, Mihaila e Man del Parma e Puscas ... sportface

La Romania si prepara a Euro 2024 . Il commissario tecnico Eduard Iordanescu ha annunciato la lista dei 28 convocati per il ritiro in vista dei... calciomercato

Roma-Milan, i convocati giallorossi per l'amichevole di Perth: l'elenco completo - roma-Milan, i convocati giallorossi per l'amichevole di Perth: l'elenco completo - Sono 22 i convocati scelti da De Rossi per l'amichevole che si disputerà venerdì alle ore 13 (italiane) all'Opus Stadium di Perth contro il Milan di Bonera. Out i nazionali, che stanno raggiungendo i ... informazione

Roma, i convocati per l'amichevole col Milan: c'è il 2006 Almaviva, il ragazzo della fascia di Totti il giorno dell'addio - roma, i convocati per l'amichevole col Milan: c'è il 2006 Almaviva, il ragazzo della fascia di Totti il giorno dell'addio - La roma di Daniele De Rossi ha reso nota la lista dei convocati per la partita di venerdì 31 maggio (alle 13 ora italiana) contro il Milan. Un test amichevole. calciomercato

Euro 2024: tra i convocati del Belgio c’è anche Lukaku - Euro 2024: tra i convocati del Belgio c’è anche Lukaku - Convocazioni della nazionale belga per Euro2024: presenti Lukaku e De Ketelaere, assente il portiere del Real Madrid Courtois. siamolaroma