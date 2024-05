Roma al via i cantieri di restauro dei monumenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Avviati nuovididel patrimonio storico-artistico della Capitale curati dalla Sovrintendenza Capitolina all’interno del programma di interventi Caput Mundi, che si aggiungono ai primi due aperti il mese scorso sulle fontane di piazza Farnese e piazza della Rotonda. I lavori interesseranno le tre fontane di piazza Navona, le statue di ponte Sant’Angelo, la fontana dei Tritoni a Piazza Bocca della Verità, la fontana di piazza S. Giovanni in Laterano e la fontana di piazza Santa Maria Maggiore, luoghi simbolo della città e di grande rilevanza per i percorsi giubilari. Isaranno sottoposti a interventi di, conservazione e valorizzazione, sotto la direzione tecnica della Sovrintendenza, per un importo totale di quasi 3 milioni di euro.