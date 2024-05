Roma abbandona la figlia sul Raccordo per un 5 in latino

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Hato lasul Gra perché aveva preso 5 in. E' accaduto ae, secondo quanto riporta La Repubblica, la madre 40enne, che vive nella zona della Pisana, è stata denunciata per maltrattamento di minore. A soccorrere la ragazzina, che camminava terrorizzata sul Grandeanulare vicino alla galleria Appia, .

