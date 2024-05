Roma 52enne crea il caos | si butta sulla carreggiata e manda in tilt il traffico

(Di martedì 28 maggio 2024) Hato ilin viale Europa all’Eur,ndosie intralciando il. Un uomo in evidente stato di alterazione, hato non pochi disagi ieri pomeriggio, lunedì 27 maggio, invadendo la corsia di marcia delle auto, provocando problemi per gli automobilisti e mettendo anche in pericolo la propria incolumità. I Carabinieri intervengono su richiesta dei tanti automobilisti che hanno chiamato il 112 – foto repertorio-(ilcorrieredellacitta.com)Le richieste di aiuto al 112 In tanti hanno deciso di segnalare quanto stava capitando al numero unico d’emergenza, il 112, spaventati e preoccupati per quanto stava succedendo. Sono stati i Carabinieri della StazioneTorrino Nord ad intervenire sul posto per cercare di riporta l’ordine ed evitare che ci fossero conseguenze più serie.

